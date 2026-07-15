На 14 юли временният управител на постоянното председателство на Китай в ООН Сун Лей посочи, че САЩ имат неизбежна отговорност за напрежението в региона на Червено море, съобщава КМГ. „Имайки предвид настоящата ситуация е най-важно САЩ да престанат да провокират нови конфликти и нестабилност в Близкия Изток."

Сун Лей заяви, че за разрешаването на проблема е необходимо да се спазват международното право и законните права на държавите, да се зачитат суверенитетът и териториалната цялост на Йемен, както и да се допринесе за цялостно спокойствие в региона.

САЩ, без разрешение от Съвета за сигурност и в разгара на преговорите си с Иран, нанесоха военен удар срещу Иран, с което отново тласнаха ситуацията в региона към ескалация. Вашингтон трябва сериозно да преосмисли действията си и да предприеме мерки за преодоляване на негативните последици от собствените си погрешни изявления и постъпки.