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Завърши прокопаването на основната линия на Втория подводен тунел в залива Дзяоджоу

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера бе завършено прокопаването на северната линия на Втория подводен тунел в залива Дзяоджоу, който е най-големият по мащаб в света. С това приключи прокопаването на основната линия на съоръжението.

Тунелът е с обща дължина 17,48 километра и свързва северната част на град Циндао с новия район на западното крайбрежие на града. Основната му част е с дължина 14,37 километра, като към момента строителството е изпълнено на над 70%. Очаква се проектът да бъде завършен през 2028 г.

След въвеждането му в експлоатация тунелът ще подобри транспортната свързаност между Циндао и Хуандао и ще насърчи интегрираното развитие на източния и западния бряг на залива Дзяоджоу.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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