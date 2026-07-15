По повод десетата годишнина от т.нар. „Арбитражно решение за Южнокитайско море" Китай отправи критики към Япония заради подкрепата ѝ за решението. Япония не е страна по случващото се, но въпреки това японският външен министър Тошимицу Мотеги открито подкрепи незаконното решение и атакува и критикува законните претенции на Китай. В същото време Япония, заедно със Съединените щати, Филипините и 14 други държави, изготвиха и съвместно изявление, отричащо историческите права на Китай в Южнокитайско море.

Япония носи историческа отговорност за проблема с Южнокитайско море. По време на Втората световна война именно Япония незаконно окупира китайски острови и рифове в региона. След войната Китай възобнови упражняването на суверенитет над островите в съответствие с международноправни документи като Декларацията от Кайро и Прокламацията от Потсдам, които се превърнаха във важна част от следвоенния ред. Преди десет години, тогавашният председател на Международния трибунал по морско право и японски съдия Шунджи Янай е назначил четирима от петимата арбитри, а петият е назначен от Филипините. Постановеното решение явно е превишило юрисдикцията на трибунала и е нарушило международното право, включително Конвенцията на ООН по морско право. Именно тези факти са основа за това Китай да не приема решението на трибунала, както и редица установени международни специалисти да не признават неговото значение.

Днес Япония продължава да се намесва в ситуацията в Южнокитайско море, включително чрез подкрепата си за Филипините. Това ясно показа на света, че Япония е един от основните външни нарушители на мира и стабилността в Южнокитайско море. Действията ѝ оспорват следвоенния международен ред и международното върховенство на закона, нарушават общите интереси на страните от региона и таят множество зловещи намерения, които заслужават повишено внимание.