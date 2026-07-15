Израелски войник получи 5 години затвор за шпионаж в полза на Иран

Израелски военен съд осъди войник на пет години затвор за изпращане на ирански агент на видеозаписи от прехващане на ракети, съобщи днес израелската армия, цитирана от Франс прес.

Войникът е предал видеозаписите по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни миналата година и "е получил заплащане за тях", се посочва в изявлението на израелската армия, като се добавя, че той е споделил и няколко видеозаписа, заснети в цивилни зони, предава БТА.

Според изявлението военният съд е подчертал "тежестта" на деянията, извършени от войника, докато Израел е бил във война, като е посочил, че предадената информация не е била получена в рамките на служебните му задължения.