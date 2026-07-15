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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23226953 www.24chasa.bg

Израелски войник получи 5 години затвор за шпионаж в полза на Иран

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СНИМКА: АРХИВ

Израелски военен съд осъди войник на пет години затвор за изпращане на ирански агент на видеозаписи от прехващане на ракети, съобщи днес израелската армия, цитирана от Франс прес.

Войникът е предал видеозаписите по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни миналата година и "е получил заплащане за тях", се посочва в изявлението на израелската армия, като се добавя, че той е споделил и няколко видеозаписа, заснети в цивилни зони, предава БТА.

Според изявлението военният съд е подчертал "тежестта" на деянията, извършени от войника, докато Израел е бил във война, като е посочил, че предадената информация не е била получена в рамките на служебните му задължения.

СНИМКА: АРХИВ

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