Най-малко седем ирански военни загинаха при американски удари

Най-малко седем военнослужещи са загинали при американски удари по иранска военна база в град Бампур през нощта, съобщи полуофициалната иранска агенция Тасним, като се позова на иранската армия. Информацията е цитирана от Ройтерс.

Според иранските военни 13 ракети са поразили къща за гости, охранителни постове и жилищни помещения във военната база край югоизточния град Ираншахр. От армията твърдят, че атаката е била насочена към причиняване на максимален брой жертви. Освен загиналите има и ранени военнослужещи, а Техеран обеща „решителен отговор", предава БТА.

През нощта американски удари са поразили и зърнен силоз в югозападната провинция Хузестан, близо до границата с Ирак, съобщават иранските държавни медии. Друга атака срещу град Ховейзе не е причинила жертви, според държавната телевизия ИРИБ.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи още, че е бил ударен завод за бутилиране на минерална вода в западната провинция Илам. В свое изявление от КГИР обвиниха САЩ, че атакуват граждански обекти, „защото са слаби и жестоки".

По данни на иранското правителство през последните дни при американските удари в южната част на страната са загинали най-малко 30 цивилни. „Поднасяме съболезнования на опечалените семейства и почитаме паметта на загиналите. Правителството ще бъде до народа с цялата си сила", написа в социалната мрежа X говорителката на правителството Фатеме Мохаджерани, цитирана от ДПА.

Говорителят на иранското министерство на здравеопазването Хосейн Керманпур съобщи, че от началото на последната вълна от атаки преди седмица са ранени над 260 души. От тях 222 вече са изписани от болниците след лечение.

ДПА отбелязва, че информацията, разпространена от иранските държавни медии и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, не може да бъде потвърдена по независим път.