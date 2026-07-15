Бенямин Нетаняху отива в САЩ, иска среща с Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува за САЩ в събота, съобщи днес високопоставен представител на израелските власти, цитиран от Ройтерс.

Той уточни пред агенцията, че Нетаняху иска среща с американския президент Доналд Тръмп, но до момента не е ясно дали ще има такава, предава БТА. Последната среща между двамата беше през февруари тази година в Белия дом, като основна тема тогава беше Иран.

Новината за предстоящата визита на Нетаняху идва на фона на известни разногласия между двамата. "Аксиос" наскоро писа, че Тръмп е призовал израелския премиер да изтегли силите си от Сирия и Ливан