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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23227114 www.24chasa.bg

Бенямин Нетаняху отива в САЩ, иска среща с Тръмп

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Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува за САЩ в събота, съобщи днес високопоставен представител на израелските власти, цитиран от Ройтерс.

Той уточни пред агенцията, че Нетаняху  иска среща с американския президент Доналд Тръмп, но до момента не е ясно дали ще има такава, предава БТА.                                                                                                     Последната среща между двамата беше през февруари тази година в Белия дом, като основна тема тогава беше Иран. 

Новината за предстоящата визита на Нетаняху идва на фона на известни разногласия между двамата. "Аксиос" наскоро писа, че Тръмп е призовал израелския премиер да изтегли силите си от Сирия и Ливан

Бенямин Нетаняху

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