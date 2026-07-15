ЕС удължава закрилата за украинските бежанци до 2028 г., въвежда ново условие за мъжете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът на Европейския съюз съобщи, че е постигнал съгласие временната закрила за украинските бежанци да бъде удължена до март 2028 г. Новите правила обаче предвиждат допълнително изискване за бъдещите кандидати от Украйна.

Удължената закрила ще продължи да обхваща жените, децата и мъжете, които са изпълнили военните си задължения в родината си, предава БТА.

Новото ограничение ще важи само за хората, които тепърва ще кандидатстват за временна закрила, и няма да засегне украинците, които вече са получили такъв статут в държавите от ЕС.

Занапред кандидатите ще трябва да докажат, че са изпълнили военните си задължения или са законно освободени от тях. Освен това ще трябва да удостоверят, че са напуснали Украйна по законен начин, например чрез изходна виза в паспорта си.

От Съвета на ЕС припомнят, че след началото на руската инвазия през 2022 г. повече от 4 милиона украински граждани са получили временна закрила в Европейския съюз. Тя им дава право на пребиваване, достъп до пазара на труда, жилище, здравни грижи и образование.

Очаква се Съветът на ЕС да приеме официално решението за промените през следващите седмици.