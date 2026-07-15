Китай се обяви срещу американските санкции за купувачите на руски петрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай заяви, че категорично се противопоставя на американския законопроект, който предвижда санкции срещу държавите, купуващи руски петрол. Проектът вече има подкрепата на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Четирима сенатори от Републиканската и Демократическата партия съобщиха в петък, че Белият дом е дал зелена светлина за придвижването на законопроекта в Конгреса. Досега инициативата беше блокирана от президента, а актуализираният текст се очаква да бъде представен скоро.

„Китай категорично се противопоставя на незаконните едностранни санкции, които нямат никаква основа в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, цитиран от БТА.

Пекин, който е сред най-големите купувачи на руски петрол, обвини Вашингтон в прилагане на „двойни стандарти" и използване на „принуда" във външната политика.

„Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на своите предприятия и граждани", подчерта Лин.

Ако бъде приет, законопроектът ще даде правомощия на президента Доналд Тръмп да налага мита и санкции на държавите, които продължават да купуват руски въглеводороди – един от основните източници на приходи за Москва.

Предишна версия на документа предвиждаше американски мита до 500% върху вноса от страни, които купуват руски петрол, природен газ, уран и други руски суровини.

Темата се появява на фона на нарастващото разочарование на Доналд Тръмп от липсата на напредък в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, започнала с руската инвазия през 2022 г.

Въпреки подкрепата от Белия дом, приемането на законопроекта не е гарантирано. Засега американската администрация не е излязла с официален публичен коментар. Според Франс прес обаче отпадането на президентските възражения премахва основната политическа пречка пред разглеждането на текста в Конгреса, където той се ползва с двупартийна подкрепа.