Природозащитници атакуват в съда екологичните промени на Тръмп

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Коалиция от екологични организации заведе дело срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като тя премахна унищожаването на местообитанията от правното определение на понятието „вреда" в Закона за застрашените видове (Endangered Species Act – ESA). Според природозащитниците това премахва една от най-важните защити за уязвимите растения и животни, пише turkiyetoday.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и Министерството на търговията финализираха промяната в правилата миналата седмица, отменяйки близо 50 години правна практика. Администрацията на Тръмп твърди, че действията, които директно нараняват или убиват диви животни, остават забранени, но досегашното тълкуване на понятието „вреда" е било прекалено широко, е надхвърляло федералните правомощия и е ограничавало правата на частните собственици.

В жалбата, внесена във Федералния окръжен съд в Сиатъл, щата Вашингтон, организациите, представлявани от Earthjustice, сред които Центърът за биологично разнообразие и Sierra Club, заявяват, че правителството грубо нарушава здравия разум, биологичната наука и федералното законодателство.

„Когато язовир блокира преминаването на рибите, застрашените сьомги страдат. Когато се изсичат гори с дървета за гнездене на птиците марбълд мърълет, този застрашен вид се доближава още повече до изчезване", се казва в исковата молба. „Унищожаването и деградацията на местообитанията убиват застрашените видове също толкова сигурно, колкото и прякото им отстрелване."

В придружаващо изявление екологичните организации предупреждават, че промените представляват непосредствена заплаха за редица уязвими животински видове.

Сред тях са мечките гризли, сьомгата, стоманеноглавата пъстърва, насекомите-опрашители, както и птици като червеновратия крайбрежен бекас (rufa red knot) и златнобузата коприварка (golden-cheeked warbler).

„Да се твърди, че Законът за застрашените видове не защитава местообитанията на застрашените животни, е абсурдно – дори за администрацията на Тръмп", заяви Майлс Джонсън, правен директор на организацията Columbia Riverkeeper.

Приетият през 1973 г. Закон за застрашените видове се смята за един от най-успешните природозащитни закони в САЩ. Благодарение на него от изчезване са спасени емблематични видове като белоглавия орел и американският алигатор.

Законът забранява „отнемането" на живота на защитени видове, като под това понятие се разбират тормоз, причиняване на вреда, преследване, ловуване, прострелване, нараняване, убиване, улавяне или събиране на защитени животни.

В продължение на десетилетия федералните власти тълкуваха понятието „вреда" така, че да включва и значителното унищожаване или влошаване на местообитанията, когато това води до смърт или нараняване на животни чрез нарушаване на техните основни жизнени процеси – размножаване, хранене или намиране на убежище.

Това тълкуване бе потвърдено и от решение на Върховния съд на САЩ през 1995 г. по дело, свързано със защитата на старите гори, обитавани от петнистата сова.

При предложението за промяната миналата година администрацията на Тръмп се позова на решение на консервативното мнозинство във Върховния съд от 2024 г., с което беше отменена т.нар. „доктрина Шеврон". Тя дълги години позволяваше на федералните агенции да тълкуват неясни разпоредби в законите.

Според администрацията новата правна рамка изисква законите да се тълкуват според „единственото най-добро значение" на първоначалния текст, а не да бъдат адаптирани към политически цели.

По-тясното определение на понятието „вреда" е част от по-широка политика за ограничаване на природозащитните регулации. Администрацията вече предложи при решенията дали даден вид да получи защита да се вземат предвид и икономически съображения.

Освен това Белият дом освободи петролните и газовите компании в Мексиканския залив от част от екологичните изисквания и наскоро намали с над 90% площта на две големи защитени територии в щата Юта.