Политическата криза в Румъния застрашава 4,5 млрд. евро по Плана за възстановяване

Политическата криза в Румъния поставя под риск получаването на 4,5 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщава телевизия Диджи 24.

Шест ключови реформи, от които зависи отпускането на средствата, трябва да бъдат одобрени от парламента през следващите седмици. Липсата на политически консенсус за съставяне на ново правителство обаче затруднява и приемането на необходимите закони.

Макар лидерите на партиите от бившата управляваща коалиция да подписаха през пролетта споразумение в подкрепа на реформите по НПВУ, към момента този ангажимент се разглежда единствено като принципна декларация, отбелязва медията, предава БТА.

Очаква се в края на месеца парламентът да бъде свикан на извънредна сесия, за да гласува оставащите реформи. За приемането им обаче е необходима подкрепата на партиите от бившата управляваща коалиция, а такава засега не се очертава.

Сред неизпълнените ангажименти са законът за единната система на заплащане в публичния сектор, реформата на Агенцията за прозрачност, която включва промени в законодателството за несъвместимостта при заемане на публични длъжности, законът за устройство на територията и законът за декарбонизацията.

В понеделник лидерите на партиите от бившата управляваща коалиция се срещнаха с президента Никушор Дан в опит да намерят изход от политическата криза след успешния вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, което в момента изпълнява функциите си с ограничени правомощия. Срещата приключи без резултат.

След нея най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия (СДП), предупреди, че няма да подкрепи част от законите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост.

Лидерът на социалдемократите Сорин Гриндяну заяви, че стратегията на отстранения премиер Илие Боложан да разчита на подкрепата на СДП чрез натиск е „напълно погрешна". По думите му партията няма да допусне НПВУ да бъде използван за „тъмните интереси на някои десни лидери".

Гриндяну също така обяви, че СДП няма да подкрепи закона за единното заплащане в публичния сектор, който все още не е публикуван за обществено обсъждане.