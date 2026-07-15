Четирима загинаха при израелски удар в Газа, сред тях и шестгодишно дете

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Четирима души, сред които шестгодишно дете, са загинали при израелски въздушен удар в ивицата Газа, докато преговорите за ново примирие с посредничеството на САЩ остават в застой, предаде Ройтерс, като се позова на палестински здравни служители.

Сред жертвите са мъж, съпругата му и шестгодишната им дъщеря. Синът им е оцелял, но е ранен, съобщиха медици.

От израелската армия заявиха, че ударът е бил насочен срещу боец на палестинската групировка „Хамас".

При отделен въздушен удар в квартал Шейх Радван в град Газа е загинал още един човек, съобщиха палестински лекари, цитирани от БТА. Израелската армия засега не е коментирала този случай.

По данни на здравните власти в Газа от влизането в сила на примирието през октомври повече от 1100 палестинци, повечето цивилни, са загинали при израелски атаки. От „Хамас" не публикуват данни за броя на загиналите свои бойци.

Макар примирието да сложи край на мащабните бойни действия, почти ежедневните израелски въздушни удари продължават. За същия период четирима израелски военнослужещи са били убити при атаки на бойци на „Хамас" в Газа.

Новата ескалация идва две седмици след поредния кръг преговори за примирие в Кайро с посредничеството на Египет, Турция и Катар. Разговорите, които са част от предложения мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа, не са довели до съществен напредък заради дълбокото недоверие между страните.

Според източници основните спорни въпроси остават разоръжаването на „Хамас" и изтеглянето на израелските войски от ивицата.

„Хамас" настоява, че не може да започне вторият етап от плана, докато Израел не изпълни ангажиментите си от първата фаза, включително изтеглянето на армията до договорената линия. Според палестинското движение Израел продължава да разширява военното си присъствие в Газа.

В понеделник пратеникът на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че примирието, договорено през октомври, като цяло се спазва, макар и с нарушения. По думите му „Хамас" все още не е приел предложената пътна карта за продължаване на преговорите.

По данни на Израел при нападението на „Хамас" срещу южната част на страната на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души. Според здравното министерство в Газа последвалата израелска военна операция е отнела живота на над 73 000 палестинци.