97 български военни заминават за мисията на НАТО в Косово

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Изпращат 97 войници от Въоръжените сили на Република България за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад" на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR).

Тържествената церемония по тяхното изпращане ще се състои на 16 юли в Стара Загора, съобщиха от министерство на отбраната.

В състава на българския контингент са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски. В мисията участват още военнослужещи от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция", Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио – Италия", откъдето ще изпълнява задачи по патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност.

Официалната церемония по изпращането на българския контингент ще започне в 11:00 часа пред сградата на Община Стара Загора.