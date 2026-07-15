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Иран увеличи присъдата на осъден за шпионаж британец, заради изявления пред медии

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Великобритания Снимка: Pixabay

Ирански съд е увеличил с още две години присъдата на британеца Крейг Форман, осъден миналата година заедно със съпругата си Линдзи на по 10 години затвор по обвинения в шпионаж, които двамата категорично отричат. Това съобщиха техни близки, цитирани от Ройтерс.

Линдзи и Крейг Форман бяха арестувани миналата година, докато преминавали с мотоциклет през Иран като част от околосветско пътешествие.

Великобритания определи присъдите им като „напълно неоправдани", предава БТА.

Джо Бенет – син на Линдзи Форман и говорител на семейството, заяви, че Крейг е бил извикан уж за среща с адвоката си, но вместо това е бил изправен пред съдия, който го е уведомил, че присъдата му се увеличава с още две години, защото е разговарял с медии.

„Разбрахме, че му е било казано, че ще го отведат да се срещне с адвоката си, но вместо това е бил изправен пред съдия и уведомен за допълнителната присъда", посочи Бенет.

По думите му на Крейг Форман е бил отказан достъп до адвокат и преводач, както и възможността да се защити.

От британското външно министерство съобщиха, че спешно са потърсили контакт с иранските власти във връзка с удължената присъда.

Миналия месец независими експерти на ООН заявиха, че британската двойка вероятно е била несправедливо задържана и осъдена след процес, който не отговаря на основните стандарти за справедливо правосъдие. Те изразиха и тревога заради гладната стачка, която двамата започнаха през май.

Великобритания Снимка: Pixabay

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