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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23227574 www.24chasa.bg

В Турция арестуваха 159 души за незаконен хазарт

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хазарт Снимка: Пиксабей

159 души са били арестувани в Турция по разследване, свързано с организиране и участие в незаконни залагания, съобщи агенция Демирйорен (ДХА). Арестите са извършени в окръг Ван в източната част на страната.

Заподозрените са били задържани в паралелни акции в 25 населени места около град Ван, а по сметките им са засечени транзакции за приблизително 5 милиарда лири (93 милиона евро), уточнява агенцията.

По данни на Главната прокуратура на Ван, ръководената от нея операция в рамките разследване за незаконен хазарт е била предшествана от дълъг период на техническо и физическо наблюдение на заподозрените, добавя ДХА, цитирана от БТА.

По време на акциите са били конфискувани и множество компютърни конфигурации, мобилни телефони и цифрови устройства за съхранение, като разследването продължава.

хазарт Снимка: Пиксабей

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