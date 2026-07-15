Израел потвърди участие в „Евровизия" 2027 в България

Израел ще участва в песенния конкурс „Евровизия" 2027, който догодина ще се проведе в България. Това съобщава изданието "The Algemeiner", като се позовава на информация от израелската обществена телевизия „Кан".

Представителят на страната отново ще бъде избран чрез популярното телевизионно музикално риалити HaKokhav HaBa („Следващата звезда"), което ще бъде излъчено по Keshet 12 тази есен.

Израелската телевизия обяви, че процедурата за избор на песента ще бъде същата като през миналата година. За да се гарантира анонимността на участниците, изпратените демозаписи няма да съдържат истинските вокали на изпълнителите или друга информация, която би разкрила самоличността на авторите. За първи път композиторите ще могат да използват изкуствен интелект за създаването на временните вокали в демоверсиите на песните си.

На първия етап комисията ще прослуша около 40 песни, след което ще избере победителя.

През последните години Израел се представя изключително успешно на конкурса. Тази година Ноам Бетан завърши на второ място, през 2025 г. Ювал Рафаел също остана втори, а през 2024 г. Еден Голан се класира пета.

Страната е печелила „Евровизия" четири пъти – през 1978, 1979, 1998 и 2018 г. Израел е бил домакин на конкурса три пъти – два пъти в Йерусалим (1979 и 1999 г.) и веднъж в Тел Авив през 2019 г.

Участието на Израел продължава да предизвиква политически спорове заради войната в ивицата Газа след нападението на „Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. През последните години Европейският съюз за радио и телевизия е подложен на натиск да изключи страната от конкурса, предава БТА.

Според "The Algemeiner" антиизраелски организации са призовавали изпълнители и държави да бойкотират „Евровизия", а Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия са се оттеглили от изданието през 2026 г. именно заради участието на Израел.