ЕК започна седем наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започна или продължи общо седем наказателни процедури срещу България заради непълно въвеждане на европейско законодателство в различни области – от защитата на журналисти и общественици до правилата за прием на мигранти, пътната безопасност и финансовите пазари.

Една от процедурите е свързана с неизпълнение на европейските правила срещу т.нар. SLAPP дела – съдебни производства, използвани за сплашване и заглушаване на журналисти, защитници на човешките права и представители на граждански организации. Според Европейската комисия България не е въвела изцяло директивата, която позволява на съдилищата да прекратяват още в началото явно неоснователни искове. Държавите членки трябваше да направят това до 7 май, а сега разполагат с два месеца, за да отговорят на Брюксел, предава БТА.

България е сред 14 държави, срещу които е открита процедура и заради непълното въвеждане на правилата за проверки на автомобилите, превозващи опасни товари. Срокът за промените в националното законодателство изтече на 23 юни.

Трета процедура засяга условията за прием на хора, потърсили международна закрила. Според Европейската комисия България и още 15 държави не са въвели навреме новите европейски изисквания, чийто срок изтече на 12 юни.

Комисията продължава и вече започната процедура срещу България заради неизпълнение на новите правила за трудовата миграция на граждани от държави извън ЕС. Законодателните промени предвиждат срокът за разглеждане на заявления за достъп до европейския трудов пазар да бъде съкратен до 90 дни. Крайният срок за въвеждането им беше 21 май.

Страната ни е сред 21 държави, срещу които е започната процедура за непълно въвеждане на европейските промени, свързани със съвместното инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и дейността на инвестиционните посредници. Срокът за прилагането им изтече на 25 юни.

Друга процедура е заради неизпълнение на правилата за функционирането на вътрешния пазар при извънредни ситуации. Те уреждат ускорените процедури за оценка на съответствието на стоките и мерките, които трябва да гарантират свободното движение на основни продукти, услуги и хора по време на кризи.

Седмата процедура засяга непълното въвеждане на европейските правила за улесняване на достъпа до капитал за малките и средните предприятия. Според Европейската комисия България не е транспонирала в срок необходимите промени, чийто краен срок беше 5 юни.

По всички процедури Европейската комисия е изпратила официални уведомителни писма. България разполага с два месеца, за да представи своите обяснения и да предприеме необходимите законодателни мерки. Ако това не бъде направено, Брюксел може да премине към следващия етап на наказателните производства, включително изпращане на мотивирано становище и евентуално сезиране на Съда на Европейския съюз.