България участва в инициатива на ЕС за преквалификация на 1000 работници

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Шест пилотни проекта, сред които и един с българско участие, стартираха в рамките на инициативата „Гаранция за уменията" (Skills Guarantee) по линия на Съюза на уменията.

Общият бюджет на проектите е 14,5 млн. евро, като те ще подпомогнат 1000 европейски служители в автомобилната промишленост, изложени на риск от безработица, чрез обучение на работното място и възможности за заетост в сектори с потенциал за растеж, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК).

Проектите ще бъдат реализирани от партньори в Австрия, Белгия, България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Полша, Румъния и Словакия. Българското участие е чрез Русенската търговско-индустриална камара, която работи съвместно с организации от Италия, Румъния, Гърция и Белгия.

Основната цел на пилотните проекти е да изпробват нови модели за по-лесен и по-сигурен преход от едно работно място към друго. Това ще се осъществява чрез сътрудничество между доставчици на обучение, публични институции и работодатели.

В рамките на проектите ще бъдат тествани механизми за по-добро идентифициране на нуждите от умения, съобразяване на персонализираното обучение с изискванията на пазара на труда и улесняване на професионалната мобилност. Чрез преквалификация и повишаване на квалификацията участниците ще бъдат насърчавани да преминат към стратегически или бързоразвиващи се икономически сектори.

Очаква се пилотните инициативи да предоставят практически доказателства кои подходи са най-ефективни, за кои групи работници и при какви условия.

Резултатите от проектите ще подпомогнат разработването на Европейска гаранция за уменията като част от бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, предложен за следващия бюджетен период на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Пилотната покана се управлява от Агенцията на Европейския социален фонд и се изпълнява съвместно с Европейския експертен център за социални иновации по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).