ЕС и Украйна подписаха общоевропейско споразумение за производство на дронове

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Европейският съюз и Украйна подписаха общоевропейско споразумение за сътрудничество в производството на дронове. То ще обедини украинския боен опит с индустриалния капацитет на европейските държави за разработването на съвместни проекти и увеличаване на производството.

Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев, цитирана от Ройтерс.

„Трябва да обединим силите си. Това споразумение ще съчетае украинската изобретателност с промишления мащаб на Европа", заяви Фон дер Лайен на церемонията по случай Деня на държавността на Украйна, цитирана от БТА.

По думите ѝ Украйна е натрупала уникален практически опит в използването на дронове и системите за защита срещу тях, който може да бъде от полза за целия Европейски съюз.

„Знанията, които сте натрупали за работата с дронове и противодронови системи, са наистина уникални. Трябва да се възползваме от тях заедно. Знаем какви заплахи стоят пред Европа в тази област", каза председателят на Европейската комисия.

Тя подчерта, че ЕС от своя страна може да предостави на Украйна мащабен технологичен и индустриален капацитет, както и сигурни производствени бази.

Според Ройтерс Украйна вече е подписала подобни споразумения с отделни държави. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица президентът Володимир Зеленски обяви, че страната му вече има девет двустранни договора в тази сфера.

Новото споразумение обаче е първото, което обхваща всички държави и компании от Европейския съюз.

След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна изгради една от най-развитите индустрии за производство на бойни дронове в света, въпреки че преди войната разполагаше с ограничен опит в този сектор.

През последните месеци президентът Зеленски активно насърчава сключването на международни партньорства за производство на безпилотни системи. Особен интерес към украинския опит проявяват и държавите от Персийския залив, които търсят решения за защита срещу атаки с ирански дронове.