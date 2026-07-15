Рекордните жеги в Япония пратиха чиновниците на работа с тениски и къси панталони

Заради рекордно високите температури в Япония държавните служители вече могат да ходят на работа с тениски, къси панталони и маратонки. Мярката е част от кампанията "Tokyo Cool Biz", с която властите в Токио се опитват да помогнат на служителите да се справят с горещините и едновременно с това да намалят разходите за електроенергия, предаде Ройтерс.

34-годишният служител в общинската администрация Тору Суда признава, че първоначално се е чувствал неловко, когато за първи път се появил в офиса със светлосиня тениска, тъмносини шорти до коляното и маратонки.

„В началото изглеждаше малко странно", разказва той.

С времето обаче неудобството изчезнало, тъй като все повече негови колеги започнали да се обличат по същия начин.

Новите правила идват в момент, когато температурите в Токио достигат около 35 градуса, а влажността на въздуха е над 70 процента.

Япония се подготвя за още едно изключително горещо лято, след като през миналата година страната преживя най-топлия сезон, откакто се водят метеорологични наблюдения. Средните температури тогава бяха с 2,36 градуса по-високи от нормалните, а над 100 000 души бяха приети в болница заради топлинен удар.

Японската метеорологична агенция и Министерството на околната среда издадоха предупреждение за опасност от топлинен удар в столицата и призоваха хората да ограничат престоя си на открито и да използват климатици.

Въпреки че компаниите с директен контакт с клиенти все още държат на по-официалното облекло, все повече работодатели в Япония позволяват на служителите си да се обличат по-непринудено, когато нямат срещи с клиенти. Новата практика постепенно променя традиционната японска офис култура, известна със строгия си дрескод.