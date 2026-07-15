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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23228059 www.24chasa.bg

ЕС отпуска още 20 милиона евро хуманитарна помощ за Венецуела

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Знамето на Венецуела Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейският съюз отпуска още 20 милиона евро хуманитарна помощ, за да подпомогне Венецуела в справянето с последиците от земетресението от миналия месец, предаде Ройтерс.

Според ЕС новият пакет помощ за медицинско оборудване и екипи за издирване и спасяване допълва одобрения през юни пакет от 5 милиона евро и помощта от 52 милиона евро, обявена за Венецуела в началото на годината, предава БТА.

На 24 юни Венецуела беше разтърсена от две силни земетресения - първото беше с магнитуд 7,2 на около 160 километра западно от столицата Каракас, а по-малко от минута по-късно последва трус с магнитуд 7,5, според Американската геоложка служба.

Броят на загиналите надхвърли 4700 души.

Знамето на Венецуела

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