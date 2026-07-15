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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23228113 www.24chasa.bg

Американската армия е предприела нова вълна от въздушни удари срещу Иран

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СНИМКА: Пиксабей

Американската армия съобщи, че в ранния следобед е предприела нова вълна от въздушни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Атаката е започнала в 13:30 ч. иранско време (13:00 ч. българско време), като в последно време американската армия нанасяше удари срещу Иран само нощем.

„Целта е да се отслабят още повече военните способности, които иранските въоръжени сили прилагат при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток", пише в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили, цитирано от БТА.

СНИМКА: Пиксабей

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