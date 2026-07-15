Си Дзинпин посети Шанхай и акцентира върху обновяването на градската среда

Обновяването на градската среда е сред основните направления в развитието на съвременните китайски градове, заяви по време на днешното си посещение в Шанхай председателят Си Дзинпин.

По думите му при реализирането на подобни проекти трябва да се отчита мнението и потребностите на жителите, а усилията да бъдат насочени към подобряване на условията на живот.

В рамките на визитата си Си Дзинпин разгледа жилищния квартал „Шъмин синцун" в район Хуанпу. В местния център за обществени услуги той се запозна с програмите за обновяване на стари жилищни сгради, включително реконструкция на домове без санитарни помещения и подобряване на инфраструктурата в старите квартали. Китайският лидер подчерта, че модернизацията на старите жилищни райони е важна част от градското развитие и призова местните власти да прилагат ефективни мерки за подобряване на обществените услуги и условията на живот.

Си Дзинпин разговаря с жители на квартала, посети дома на пенсионерка, както и местен обществен център и търговски обекти. Той отбеляза необходимостта от повишаване на качеството на управлението и услугите на местно ниво, така че да се отговори по-ефективно на нуждите на жителите.

Си Дзинпин обърна внимание и на мерките за предотвратяване на наводнения, като посочи, че настоящият период е критичен заради сезона на проливните дъждове и тайфуните. Той призова местните власти да следят метеорологичната обстановка, да извършват проверки на потенциалните рискове и да предприемат необходимите действия за защита на населението и имуществото.