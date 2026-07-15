Белгия ще произвежда ракети за изтребителите F-35, Тръмп много харесвал кралската двойка

Белгия може да произвежда ракети за американските изтребители F-35, съобщи посланикът на САЩ в Брюксел Бил Уайт.

Предвижда се изграждането на завод във Фландрия, където да бъдат произвеждани ракетите AMRAAM по лиценз на дружеството "Рейтиoн". По думите на посланика белгийското производство ще бъде не само за нуждите на Белгийските военновъздушни сили, но и на други държави, включително за САЩ. Решението се очаква до края на годината.

Сделката има благословията на американския президент Доналд Тръмп, който много харесвал белгийското кралско семейство.

По думите на посланика Тръмп цени високо белгийската кралска двойка и е направил досега поне два показателни жеста. Той дава за пример срещата на президента Тръмп с крал Филип и кралица Матилда в Париж за откриването на възстановената от пожара през 2019 г. катедрала "Нотр Дам", когато американският държавен глава разместил табелките с имената на масата за официалната вечеря, за да седне до белгийския си колега. При последвала среща в Давос Тръмп се наложило да закъснее по технически причини и отменил повечето си двустранни разговори, но не и срещата си с крал Филип, съобщи БТА.

Белгия и САЩ водят също преговори в областта на ядрената енергетика,