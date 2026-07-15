Тръмп: Путин скоро ще е готов за сделка с Украйна

„Мисля, че този конфликт може да приключи преди края на моя президентски мандат. Вярвам, че Владимир Путин е готов да постигне споразумение. И мисля, че това ще се случи скоро".

Това каза американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз", в отговор на въпрос за разговорите си с руския лидер

Интервюто е записано вчера и бе излъчено днес.

Трима източници, близки до Кремъл, казаха, че Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев и вероятно ще ескалира конфликта. Въпреки това Тръмп е на обратното мнение. Неговият мандат изтича през 2029 година.

Преди да бъде избран за втори път като президент, Тръмп многократно обяви, че може да уреди конфликта в рамките на едно денонощие. Той твърдеше, че познава изключително добре както Владимир Путин, така и Володимир Зеленски, и ще ги накара да седнат на масата за преговори. Това така и не се случи, а войната вече между Русия и Украйна вече взе милиони жертви.