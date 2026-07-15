Три големи пожара бушуват в Турция, над 1100 души са евакуирани

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Три големи пожара бушуват в Турция, а над 1000 души са евакуирани от домовете си от местните власти.

Огънят е обхванал райони на градовете Каваклъдере, Миляс и Ортаджа в западния турски окръг Мугла,

По информация на валийството на Мугла вчера на територията на окръга по неизяснени причини са избухнали общо осем горски пожара, като до момента пет от тях са били овладени, а три продължават да горят.

Според изявление на валията на окръга Идрис Акбъйък за справяне с пожарите на терен са изпратени повече от 500 пожарникари и служители на жандармерията, осем самолета за гасене на пожари, 12 хеликоптера, 60 пожарни автомобила и множество булдозери и трактори. В крайбрежните райони в гасенето на пожарите се включват и екипи на бреговата охрана, отбелязва още Акбъйък.

В изявлението си Акбъйък посочва също, че до момента властите са евакуирали общо 1120 души от хотели и почивни станции, намиращи се в районите, които в момента са засегнати от пожари, информира БТА.

За горски пожари с по-малък обхват днес се съобщава и в други райони на Западна Турция, отбелязва „Биргюн".