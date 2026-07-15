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Германският външен министър: Финландия е пример за отбрана срещу Русия

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Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Германският външен министър Йохан Вадефул посочи Финландия като пример за европейската отбрана срещу Русия

Той похвали устойчивостта и системата за гражданска отбрана на Финландия преди разговори в Хелзинки, посветени на регионалната сигурност и на подкрепата за Украйна. Вадефул каза, че Европа може да се поучи от опита ѝ в борбата срещу саботажа, кибератаките и дезинформацията от страна на Русия.

"Устойчивостта и гражданската отбрана на Финландия ни показват как и ние можем да се позиционираме дори още по-ефективно срещу заплахите", каза Йохан Вадефул преди двудневното си посещение във Финландия.

"Отбранителният капацитет не е абстрактно понятие - той е условие за мир и сигурност", изтъкна германският министър, цитира БТА.

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

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