Горивото в Русия ще отива приоритетно за превозни средства, доставящи хранителни продукти

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Доставките на гориво в Русия ще отиват приоритетно за превозни средства, доставящи хранителни продукти за големите вериги магазини. Целта е храните да не развлят и цените им да не се вдигат заради невижданата криза за горива в страната. Тя дойде, след като украинските сили удариха основните рафинерии в Русия, която е принудена да внася бензин от страни като Индия.

Руското правителство обсъжда при покупката на горива приоритет да имат превозните средства, които обслужват големи търговски хранителни вериги, съобщи днес вицепремиерът Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

Производството на бензин в Русия се понижи до ниво, равняващо се на само около 65 процента от средното за сезона потребление, след като украински атаки с дронове доведоха до спиране на големи рафинерии в страната.

"Обсъждаме необходимостта да се даде приоритет на доставките на гориво з за големи търговски вериги. Това е важно както за да се предотврати разваляне на храните, така и да се избегнат допълнителни разходи, които в крайна сметка биха се отразили на цените за потребителите", каза Новак, цитира БТА.

Руските власти обикновено издават ваучери за гориво, които шофьорите използват, за да заредят колите си.

Правителствена работна група, сформирана за борба с проблема с недостига на гориво, е обсъдила и доставките на дизел за селскостопанския сектор, допълни вицепремиерът.

Руската централна банка предупреди, че намаляването на производството на горива в Русия ще засегне икономическия ратсже на страната през второто тримесечие на 2026 година.