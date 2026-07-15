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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23229366 www.24chasa.bg

Еврокомисията дава още 1 млрд. евро за дронове на Украйна

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Еврокомисията дава още 1 млрд. евро за дронове на Украйна

Европейската комисията отпусна за Украйна още 1 млрд. евро за дронове за страната. Това е част от заема за подкрепа на Украйна, който е в размер на 90 млрд. евро, съобщават от пресцентъра на еврокомисията.

Освен това ЕК и Украйна подписаха ново партньорство в отбранителната промишленост, което от комисията определят като "важна стъпка напред в интеграцията" на европейската и украинската военна промишленост.

Комисията стартира и Споразумението между ЕС и Украйна за дроновете с цел задълбочаване на сътрудничеството в областта на технологиите за безпилотни летателни апарати и противодействието им. 

Еврокомисията дава още 1 млрд. евро за дронове на Украйна

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