Еврокомисията дава още 1 млрд. евро за дронове на Украйна

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Европейската комисията отпусна за Украйна още 1 млрд. евро за дронове за страната. Това е част от заема за подкрепа на Украйна, който е в размер на 90 млрд. евро, съобщават от пресцентъра на еврокомисията.

Освен това ЕК и Украйна подписаха ново партньорство в отбранителната промишленост, което от комисията определят като "важна стъпка напред в интеграцията" на европейската и украинската военна промишленост.

Комисията стартира и Споразумението между ЕС и Украйна за дроновете с цел задълбочаване на сътрудничеството в областта на технологиите за безпилотни летателни апарати и противодействието им.