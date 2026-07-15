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Иран заплаши САЩ да блокира още ключови морски пътища, след последните заплахи на президента Доналд Тръмп.

Иран предуперди, че ще прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси, след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища и двете страни си нанесоха взаимно нови удари в борбата за контрол над Ормузкия проток, съобщава Ройтерс.

Ормузкият проток ще остане затворен докато не настъпи това, което Техеран описа като "края на американските злини".

Остава явната заплаха за корабоплаването през протока Баб ел Мандеб, който осигурява достъп до Червено море от Аденския залив. Това става след поредната ескалация на напрежението между Иран и САЩ от миналата седмица, която сериозно наруши временното примирие, подписано през юни.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания, след като "вероломната американска армия изпрати своите морски пирати в Индийския океан, уж за да контролира Ормузкия проток".

САЩ "трябва да се подготвят за затварянето на всички останали експортни коридори, от които се възползват САЩ и техните съюзници", заяви КГИР, цитирана от БТА.

"Регионалният износ на енергия или се споделя от всички, или се отказва на всички."

Американските въоръжени сили съобщиха късно вчера, че са нанесли удари по десетки военни цели в близост до Ормузкия проток и по иранските крайбрежни райони в рамките на серия от атаки, продължила седем часа.

Ударите, които според американските военни са били възобновени днес, имаха за цел "да продължат да отслабват иранските възможности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия проток".

Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив, през който преминават саудитският износ на петрол и значителна част от световните морски превози.

Висш представител на йеменските бунтовници хути предупреди в понеделник, че групировката е готова да затвори водния път – ход, който според него би могъл да доведе до скачане на цените на петрола до 200 долара за барел – ако Саудитска Арабия продължи да атакува Йемен.