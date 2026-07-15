Уорън Бъфет: Решението ми да спра даренията към фондацията на Бил Гейтс не е изненада

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Милиардерът Уорън Бъфет потвърди, че спира даренията си за фондацията на Бил Гейтс заради предполагаемите му връзки със съксуалния престъпник Джефри Епстийн.

Така Бъфет слага край на продължило две десетилетия партньорство с фондация "Гейтс" в областта на благотворителността, предаде Ройтерс.

95-годишният Бъфет не включи фондация „Гейтс" във вчерашното дарение на акции на инвестиционния фонд „Бъркшър хатауей" (Berkshire Hathaway) на стойност близо 6 млрд. долара. Решението идва след разкрития за контактите между съоснователя на „Майкрософт" (Microsoft) и филантроп Бил Гейтс и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, който почина в затвора.

До момента Бъфет е дарил на фондация „Гейтс" от 2006 г. акции на „Бъркшър хатауей" на стойност над 47 млрд. долара.

В излъчени днес откъси от интервю за Си Ен Би Си Бъфет, който е основател на „Бъркшър хатауей", заяви, че двамата милиардери са разговаряли преди три седмици, когато Гейтс е посетил Омаха.

Срещата се състоя след публикуването през февруари от Министерството на правосъдието на САЩ на документи за отношенията на Гейтс с Епстийн.

Конгресът на САЩ също разследва случая, а миналия месец Гейтс се яви пред законодателния орган. Той многократно е изразявал съжаление, че изобщо е имал контакти с Епстийн, като срещу него не са повдигани обвинения в престъпления.

„Преоцених цялата ситуация", каза Бъфет. „Решението ми не беше изненада".

Бъфет ще продължи да дарява акции от „Бъкркшър" на четири семейни фондации, управлявани от неговите деца Сузи, Хауърд и Питър, включително и настоящото дарение от близо 6 млрд. долара.

Епстийн почина в затворническа килия в Манхатън през август 2019 г. след ареста му по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Медицинската служба на Ню Йорк определи смъртта му като самоубийство.