Украйна удари електроцентрала в Севастопол, осигуряваща 50% от производството в Крим

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Украйна обяви, че е ударила важна електроцентрала в Севастопол, която осигурява 50% от производството на електроенергия в окупирания от Русия полуостров Крим, предаде Ройтерс.

Украинските сили за специални операции съобщиха в платформата Телеграм, че през изминалата нощ са поразили Балаклавската електроцентрала.

В Севастопол, един от най-големите градове в контролирания от Русия Крим, бе въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура, съобщи БТА.