Зеленски подкрепи шефа на "Нафтогаз" за нов премиер на Украйна

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Украинският президент Володимир Заленски подкрепи шефа на "Нафтогаз" Сергий Корецки за нов премиер на Украйна.

Зеленски поиска оставката на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко тази седмица, само година след встъпването ѝ в длъжност. Тя я подаде в парламента и се очаква утре да гласува за нейния наследник. Досега Зеленски не е дал подробни мотиви, освен че заяви, че целта е "да се освежи ръководството".

В изявление пред журналисти в Киев Зеленски заяви, че изпълнителният директор на държавната енергийна компания "Нафтогаз" - Сергий Корецки, е най-добрият кандидат за премиер, тъй като приоритетът на Украйна е подготовката за предстоящата зима.

Парламентът назначава министър-председателя и вероятно ще приеме предпочитания от Зеленски кандидат, тъй като неговата партия разполага с мнозинство, отбелязва Ройтерс.

"Приоритетите са ясни - подготовка за зимата", каза Зеленски. "Ето защо, след всички консултации, Сергий Корецки със сигурност е най-подготвеният кандидат за поста министър-председател на Украйна".

Оставката на премиера автоматично води до оставката на целия украински кабинет, което означава, че се очакват по-мащабни промени, отбелязва Ройтерс.

Особено внимание е насочено към съдбата на министъра на отбраната Михаил Федоров, доколкото сега ходът на сраженията се обръща в полза на Украйна, която провежда кампания от удари с дронове с голям обсег срещу Русия.

35-годишният Федоров е привърженик на технологичните иновации, който не е част от традиционния елит на министерството на отбраната и пое ръководството там преди шест месеца.

Попитан дали Федоров ще запази поста си като министър на отбраната в новото правителство, Зеленски отговори, че ще се срещне с него и ръководството на армията по-късно днес преди планираната среща с депутати от управляващата партия, съобщи БТА.