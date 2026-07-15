Руски ракети удариха Одеса, призоваха всички жители да се укрият в бомбоубежищата

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Три руски ракети удариха украинския черноморски град Одеса, в центъра отекнаха силни експлозии, съобщиха местни канала в Телеграм.

Ракетите са се взривили над града в 18:04 часа, уточниха тези канали.

Местните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава. Съобщава се за поразени цели, информира БТА.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.