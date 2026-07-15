Джо Байдън ще публикува мемоарите си тази есен, демократите са притеснени

Бившият американски президент Джо Байдън ще публикува дългоочакваните си мемоари тази есен, предаде Асошиейтед прес.

В тях ще бъде разказано за решението на бившия държавен глава да се откаже от борбата за преизбирането си в полза на вецепрезидента Камала Харис, която впоследствие загуби изборите от Доналд Тръмп.

Планира се книгата да бъде пусната на пазара на 17 ноември, две седмици след междинните избори, на които демократите ще се опитат да си върнат контрола върху Конгреса.

Възможно е книгата да предизвика безпокойство в Демократическата партия, пише АП, цитирана БТА. Мнозина демократи имат особено мнение за наследството на Байдън и за решението му да се кандидатира за втори мандат като президент, преди да се откаже в крайна сметка от предизборната надпревара.

Във видеозапис за мемоарите си Байдън заяви, че книгата ще бъде посветена на предизвикателствата, пред които са изправени САЩ.

Информации за книгата на Байдън циркулираха в медийното пространство в продължение на повече от година, отбелязва АП.

Джо Байдън, който ще стане на 84 години три дни след публикуването на мемоарите, ще се нареди с книгата си в редицата на президентите, издали мемоари. От времето на Хари Труман до сега повечето държавни глави на САЩ са публикували книги за годините си начело на САЩ.

Байдън беше най-възрастният президент и здравословното му състояние беше източник на спекулации през голяма част от мандата му. Той и съветниците му станаха обект на сериозни критики от демократите и републиканците за това, че предполагаемо са криели за сериозността на здравословните му проблеми.