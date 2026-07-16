Само 9 от всички 101 номинации на Тръмп за посланици са кариерни дипломати

Президентът назначава свои хора и уволнява експерти

Девет - това е бройката на кариерните дипломати от общо 101 номинации за посланици на САЩ по света. Още от момента, в който Доналд Тръмп се върна в Белия дом, Държавният департамент (външното министерство) се оказа жертва на странни решения на републиканеца.

През януари 2025 г. Тръмп даде да се разбере, че не таи особено добри чувства към институцията, наричайки я “много глупав външнополитически естаблишмънт”, пише “Файненшъл Таймс”. Тези чувства обаче се материализираха в действия - президентът не само разпореди съкращения, с които работната сила на ведомството се сви с 3000 души (над 20%), той избра едва 9 кариерни дипломати от общо 101 номинации за посланически постове.

От екипа на Тръмп обясняват, че

промените са просто закъснели реформи,

които целят да борят бюрокрацията, но състоянието, в което се намира департаментът сега, показва друго. Мнозина дипломати обаче предупреждават за груба политизация и прочистване на експертите в стил “Америка на първо място”, които съвсем пренебрегват регионалната експертиза.

“Свидетели сме на най-разрушителната криза в 102-годишната история на дипломатическата служба”, коментира Ник Бърнс, който е служил 31 години в нея. Последно е бил посланик в Китай, докато Тръмп не се върна на власт м.г. Ветераните от Държавния департамент са разтревожени не само от загубата на работни места, но и заради отслабения авторитет на Америка чрез загуба на институционални знания и сериозно отклонение от истинската дипломация.

“Нещата са доста зле”, смята Бил Бърнс, който е служил в американската външна служба 32 години, включително като посланик в Русия и зам. държавен секретар, преди да оглави ЦРУ по време на президентството на Джо Байдън. Бърнс твърди, че политиките на Тръмп нанасят дори повече щети на министерството, отколкото ерата на Джоузеф Маккарти през 50-те години на миналия век. Тогава сенаторът поведе преследване на потенциални симпатизанти на СССР и комунизма и се стигна до загуба на американски експерти за Китай. Според бившия шеф на ЦРУ администрацията на Тръмп не само иска отмъщение - тя

се държи “пренебрежително към професионалната дипломация”

Вместо дипломати Тръмп често праща в чужбина бизнес приятели и спонсори като Стив Уиткоф и Том Барак, та дори и хора от семейството си, по-конкретно своя зет Джаред Къшнър. Президентът беше критикуван, че не праща подходящи преговарящи в Иран, които да изготвят сделка с условия в полза на САЩ. Бърнс, който има опит в преговори с иранците, обясни: “Нужен е аполитичен кариерен опит, за да можеш да се конкурираш с иранските преговарящи”. И допълни, че същото се отнася и за Русия и Украйна.

Яел Лемперт, която има 27 години стаж в департамента, беше уволнена от поста си на посланик в Йордания в първия ден, когато Тръмп се върна в Белия дом. Тя също критикува подхода на екипа му по отношение на Иран: “Надхитриха ни. Иранците са опитни преговарящи и бяха с екип от експерти, които имат познания за нещата до най-малките подробности”.

Основното притеснение на Тръмп явно е, че в една институция са събрани хора с експертиза, които не е задължително да правят точно това, което им се нареди. “Департаментът обича да си мисли, че е центърът на външната политика. Това не е вярно. Неговата работа е да представлява външната политика на президента, а не да я създава”, коментира преди време Тръмп.

Години наред практиката да пращаш близки хора в престижни посолства, например в Париж и Лондон, е била нормата в САЩ. Но именно когато идва моментът на осъзнаване, че е необходима сериозна дипломация, се създава дипломатическата служба през 1924 г. Тръмп обаче уволни много опитни дипломати, а в посолствата има и друг проблем - страха. Дипломати казват, че са много по-предпазливи за докладите, които се пращат към Вашингтон, както и за това пред кого какво говорят. В същото време някои от тях били питани какво мислят по случаи като щурма на Капитолия след загубата на Тръмп от Байдън.

