САЩ спират да въртят стрелките, остават за постоянно на лятно време (Обзор)

В Европа въпросът е в застой от години

Камарата на представителите на САЩ одобри с огромно мнозинство законопроект, който ще сложи край на смяната на часа и ще направи лятното часово време постоянно.

Инициативата, наречена “Закон за защита на слънчевата светлина”,

е подкрепена и от демократите,

и от републиканците. За нея лично се застъпи и президентът Доналд Тръмп. Гласуването в Камарата приключи с 308 гласа “за” срещу 117 “против”, а финалното одобрение трябва да дойде от Сената, съобщи Би Би Си. Ако и там законът получи зелена светлина, американците няма да върнат часовниците си един час назад в края на годината и ще останат на лятното часово време.

Републиканецът Скот Дежарле, който председателстваше гласуването, пусна на телефона си откъс от песента Here Comes the Sun на “Бийтълс” по време на окончателното преброяване. Колегата му Верн Бюканън, който внесе законопроекта през януари 2025 г., коментира пред конгресмените, че промените в часовото време нарушават графиците “без основателна причина”. Идентичен закон за слънчевата светлина в началото на 2025 г. внесе в Сената и републиканският сенатор Рик Скот.

Заради изявената подкрепа на републиканците Тръмп още през май на практика обяви, че бъдещото приемане на закона е победа на неговия лагер. “Време е хората да спрат да се тревожат за часа, да не говорим за цялата работа и парите, които се харчат за тази абсурдна, провеждаща се два пъти годишно постановка. Това ще бъде и една много хубава победа за Републиканската партия. Приемете я!”, коментира той.

По време на Първата световна война САЩ почват да местят часовниците си напред през лятото, за да има повече дневна светлина в следобедните часове и да се пести ток. След края на войната практиката спира, но се връща отново по време на Втората световна. През 1966 г. пък е приет закон, който уеднаквява връщането на стрелките в цялата страна, макар че някои щати, включително Хаваи и Аризона, както и американските територии Пуерто Рико и Вирджинските острови, не въртят стрелките.

Критиците на постоянното лятно часово време отбелязват, че то

би довело до по-тъмни зимни сутрини,

което създава риск от по-опасни условия на пътя за шофиращите в ранните часове. Привържениците на стандартното време освен това изтъкват ползите за здравето на хората, например подобрен цикъл на съня.

В световен план само около една трета от страните прилагат някаква форма на лятно часово време, като по-голямата част от тях се намират в Европа. На Стария континент само Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Исландия, Русия и Турция не преминават към лятно часово време, а в Африка Египет е единствената държава с лятно часово време.

Дебатът за това дали държавите от ЕС да връщат стрелките, от години е в застой, тъй като не може да се стигне до съгласие кое време да остане стандартно. Още през 2018 г. ЕК предложи да отпадне смяната на часа, а после зелена светлина дойде и от ЕП. Преговорите обаче всеки път се провалят - южни страни като Испания настояват ЕС да запази лятното часово време, докато северните държави подкрепят стандартното.