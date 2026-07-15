Арестуваха 20-годишен, заплашил да застреля Найджъл Фараж в главата

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Британската полицията арестува мъж, заплашил да застреля скандалния политик Найджъл Фараж в социалните мрежи.

Мъжът, който е на около 20 години, беше арестуван във вторник в Лондон, след като в публикация в X предупреди лидера на Reform UK: „Ще те застрелям в главата, ако спечелиш".

Заподозреният се е описал като терорист в социалните медии.

Арестът заради заплахата срещу живота на Фараж дойде само дни след като бившият депутат и говорител на Reform Ан Уидекъм беше убита в дома си.

Публикацията в X беше направена на 8 май, в деня на местните избори, но заподозреният беше арестуван едва вчера – почти два месеца по-късно и шест дни след като Уидекъм беше намерена мъртва в кухнята на отдалечената си къща в Дартмур.

Според The ​​Telegraph, профилът му показва снимка на британски азиатец.

Оттогава той е освободен под гаранция.

„Това е първият път, когато полицията някога е действала проактивно по публикация в социалните медии и се надявам, че разглеждат другите триста или четиристотин подобни публикации само от тази година.", каза Фараж пред The Telegraph

Публикацията е била докладвана на парламентарния екип за връзка и разследвания на Скотланд Ярд от службата за информация за сигурност и анализ на риска на Парламента, според вестника.

Говорител на полицията на Метрополитън заяви пред Daily Mail: „Във вторник, 14 юли, мъж на около 20 години беше арестуван от служители на Метрополитън по подозрение в изпращане на заплашителни съобщения до член на парламента.

„Арестът е свързан с публикация в социалните мрежи от по-рано тази година, за която беше съобщено на полицията в петък, 8 май. След получаване на сигнала, детективите подали заявление до платформа за социални мрежи, за да получат достъп до информацията за контакт на потребителя.

„След като съответната информация беше върната на детективите, мъжът беше арестуван, с подкрепата на местни служители на Метрополитън, на жилищен адрес в южен Лондон. След като беше задържан в полицейския арест през нощта, той беше освободен под гаранция в очакване на по-нататъшно разследване."

Reform е съставила досие със стотици заплашителни съобщения, получени от Фараж, много от които публикувани в X.

Те включват 597 смъртни заплахи – равняващи се на средно по четири на ден или почти 30 седмично.

Една от тях, публикувана на 23 юни, гласеше: „Екзекутирай вонящия предател Найджъл Фараж. ДНЕС."

Друго съобщение, изпратено два дни по-късно от рецидивист, гласеше: „Махай се от Уелс, преди просто да убия Найджъл Фараж... можеш да умреш всеки момент."

Трето съобщение, изпратено на 2 юли, придружено от изображение на примка, гласеше: „През 1916 г. предатели като вас щяха да завършат дните си рано в Лондонската кула."

Тази сутрин говорителят на партията Reform UK по вътрешните работи Зия Юсуф призова бюджетът за сигурност на депутатите да бъде увеличен до 100 милиона паунда, като за всеки от тях ще бъде осигурен бодигард.

Миналата година афганистанският мигрант Фаяз Хан беше осъден на пет години затвор за заплаха да убие Фараж.