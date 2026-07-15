Йотова е резервирана към новите модели на ЕК за финансиране на държавите членки

Президентът Илияна Йотова изрази своите резерви към новата философия на финансиране на държавите членки, залегнала в предложения от Европейската комисия дългосрочен бюджет.

Йотова обсъди многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. с членове на Европейската сметна палата. На срещата на „Дондуков" 2 членовете на европейската одитна институция запознаха държавния глава с основните моменти от 12-те становища по предложения бюджет на съюза в неговата цялост, както и по секторните политики в него.

Акцент в разговора бяха рисковете, които крият новите модели за финансиране, особено за по-слабо развитите държави членки. Илияна Йотова изрази притеснение от намерението за обединяване на кохезионната и общата селскостопанска политика заедно с рибарството и сигурността в единен фонд.

Държавният глава постави въпроса за постигането на гаранции за прозрачността и отчетността на използването на финансовите средства, както и как ще се избегне субективизмът при оценката от страна на Европейската комисия на националните планове. Йотова изрази опасение, че новата философия ще бъде в ущърб на по-малките държави в Европейския съюз. Президентът акцентира и върху обвързването на средствата от европейския бюджет с върховенството на закона, като изтъкна необходимостта от ясна система от правила, които да следва Европейската комисия.

Йотова постави и темата за финансирането на общините, която е съществена за страни като България. В разговора беше обсъдена и опасността от отслабване на регионите, при положение че именно тяхното развитие е залегнало в основата на договорите за Европейския съюз.