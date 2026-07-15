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Зеленски очаква до края на годината Украйна да произвежда ракети за "Пейтриът"

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Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Володимир Зеленски се очаква Украйна до края на годината да може да произвежда ракети за американските системи "Пейтриът". Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп вече постигнаха договорка за производството, като сега на ход са компаниите. 

Зеленски очаква до края на тази година да разполага с технически капацитет да произвежда ракети за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Зеленски добави пред медиите, че Украйна вече има перспективен пусков комплекс и ракета за развиващия се европейски антибалистичен проект "Фрея" и се надява изпитанията да преминат успешно.

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

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