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Пасажер погълна над 1 кг кокаин, хванаха го на летище в Кипър

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Кокаин (Снимката е илюстративна) Снимка: Снимка: Архив

Пътник на летище Ларнака бе хванат с над 1 кг кокаин, който погълнал в стомаха си, съобщи кипърската Служба за борба с наркотиците и митническите власти, съобщава в електронното си издание в. „Филелефтерос".

Наркотикът в стомаха на 28-годишният мъж е бил с обща маса от 1110 грама, разпределен в 110 опаковки.

Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а днес е бил изписан от болницата в Ларнака, докато изхвърли безопасно наркотика от тялото си.

Той е бил изправен пред Окръжния съд в Ларнака, който е определил заподозреният да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочено за 5 октомври.

Арестът е бил извършен след оценка на информация, получена от Службата за борба с наркотиците.

По данни на Службата, цитирани от КНА, през първата половина на 2026 г. в Кипър са конфискувани 71,5 килограма кокаин спрямо 30,2 кг през същия период на 2025 г., съобщава БТА.

Кокаин (Снимката е илюстративна)

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