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Зеленски: Путин може да обяви всеобща мобилизация след изборите

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Владимир Путин Снимка: Пресслужба на Кремъл

Владимир Путин може да обяви всеобща мобилизация след парламентарните избори в Русия през септември, прогнозира украинският президент Володимир Зеленски след срещата на върха "Украйна - Югоизточна Европа" в Киев.

"Възможна ли е ескалация след парламентарните избори в Русия? Резултатите от изборите няма да се отразят върху тази ескалация по какъвто и да било начин, защото резултатите ще са ясни преди изборите", поясни Зеленски, визирайки очакваната победа на сегашната власт.

Според него краят на изборите може да се превърне в "начална точка, след която Путин може да предприеме някои стъпки по ескалиране".

"Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на големи суми пари. Затова може да се ориентира към мобилизация, при която няма да са нужни такива договори. Ние вземаме предвид това. Трябва да се подготвим за такива стъпки", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че операциите на Украйна в Русия може да накарат Москва да седне на масата за преговори.

"Споделих с лидерите на ЕС и с президента на САЩ, че според нас е необходимо да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори", заключи Зеленски, цитиран от БТА.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква скоро Русия да се съгласи на сделка с Украйна за край на войната.

Владимир Путин Снимка: Пресслужба на Кремъл

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