Илон Мъск: Льо Пен е последната надежда на Франция

Марин Льо Пен е последнатата надежда на Франция, обяви милиардерът Илон Мъск в публикация в собствената си социална мрежа X.
Директорът на "Тесла" препубликува съобщение, в което се твърди, че "подкрепата за Марин Льо Пен в проучванията е стигнала НЕБЕСАТА".
Льо Пен "е последната надежда на Франция", заяви Мъск
Досега Мъск бе изразявал лична подкрепа към Марин Льо Пен, включително по време на съдебния ѝ процес, но без да подкрепя открито нейната кандидатура за изборите през следващата година.
"Надявам се и насърчавам Льо Пен да преодолее това преследване и да се кандидатира на следващите президентски избори" през 2027 г., бе написал той в Екс на 1 април 2025 г., след като лидерката на френската крайна десница "Национален сбор" беше осъдена на първа инстанция да не заема изборни длъжности в продължение на 5 години за злоупотреба с публични средства.
Миналата седмица апелативният съд намали наказанието ѝ от 5 години на 15 месеца, което ѝ позволява да участва в изборите. Тя обяви кандидатурата си веднага след това.
Депутатът от департамента Есон Антоан Леауман ("Непокорна Франция") осъди "чуждестранната намеса на Илон Мъск в президентските избори, която вече е започнала", призовавайки френския медиен регулатор за аудиовизуални и цифрови комуникации АРКОМ (ARCOM) да се заеме с въпроса.
Също в социалната платформа Екс френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро критикува американския милиардер, призовавайки го да преразгледа позицията си. "Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението", написа Баро, цитира БТА.