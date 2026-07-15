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Илон Мъск: Льо Пен е последната надежда на Франция

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Марин Льо Пен иска нови избори. СНИМКА: Марин Льо Пен/фейсбук

Марин Льо Пен е последнатата надежда на Франция, обяви милиардерът Илон Мъск в публикация в собствената си социална мрежа X. 

Директорът на "Тесла" препубликува съобщение, в което се твърди, че "подкрепата за Марин Льо Пен в проучванията е стигнала НЕБЕСАТА".

Льо Пен "е последната надежда на Франция", заяви Мъск

Досега Мъск бе изразявал лична подкрепа към Марин Льо Пен, включително по време на съдебния ѝ процес, но без да подкрепя открито нейната кандидатура за изборите през следващата година.

"Надявам се и насърчавам Льо Пен да преодолее това преследване и да се кандидатира на следващите президентски избори" през 2027 г., бе написал той в Екс на 1 април 2025 г., след като лидерката на френската крайна десница "Национален сбор" беше осъдена на първа инстанция да не заема изборни длъжности в продължение на 5 години за злоупотреба с публични средства.

Миналата седмица апелативният съд намали наказанието ѝ от 5 години на 15 месеца, което ѝ позволява да участва в изборите. Тя обяви кандидатурата си веднага след това.

Депутатът от департамента Есон Антоан Леауман ("Непокорна Франция") осъди "чуждестранната намеса на Илон Мъск в президентските избори, която вече е започнала", призовавайки френския медиен регулатор за аудиовизуални и цифрови комуникации АРКОМ (ARCOM) да се заеме с въпроса.

Също в социалната платформа Екс френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро критикува американския милиардер, призовавайки го да преразгледа позицията си. "Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението", написа Баро, цитира БТА.

Марин Льо Пен иска нови избори. СНИМКА: Марин Льо Пен/фейсбук

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