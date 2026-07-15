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Главният инженер на Запорожката АЕЦ е бил убит от украински дрон

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Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

Главният инженер на Запорожката АЕЦ е бил убит от украински дрон в близост до централата, твърди Русия. 

Това каза ръководителят на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов, предаде Ройтерс.

Лихачов каза в изявление, че украински дрон е ударил служебен автомобил между територията на централата и град Енергодар, в резултат на което е бил убит главният инженер Александър Яковлев и шофьорът, информира БТА.

Миналия петък Кремъл обвини Украйна, че ескалира  "терористични" действия срещу електроцентралата, завзета от Русия като част от военното ѝ нахлуване на украинска територия през 2022 г., отбелязва Ройтерс,.

Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

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