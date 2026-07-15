Няколко експлозии са чути до консулството на САЩ в Ербил

Няколко експлозии бяха чути днес близо до консулството на САЩ в Ербил, който е главният град на Иракски Кюрдистан, предаде Франс прес, като се позова на свои кореспонденти на място.

Смята се, че зад атаките стоят проирански въоръжени групи от Ирак, които взимат на прицел американски цели от началото на войната в Близкия изток

Противовъздушната отбрана е била задействана около американското консулство, което често е ставало обект на атаки с дронове и ракети от началото на войната, започната от САЩ и Израел. Забелязани са били дронове, прелитащи над Ербил, преди да бъдат свалени от противовъздушната отбрана, на фона на експлозии и дим.

Според иракските сили за сигурност, цитирани от Ройтерс, противовъздушната отбрана е свалила дрон с експлозиви над град Ербил, който е паднал близо до консулството на САЩ в града, съобщи БТА.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за тези атаки, които съвпадат с посещението на новия иракски иракски премиер Али аз Зайди във Вашингтон, където той се срещна с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва АФП.