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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23231312 www.24chasa.bg

Иран удари военни обекти на САЩ в Йордания

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Иран осъди въздушните атаки на САЩ.

Иран удари с дронове по американски военни съоръжения в Йордания, след като САЩ извършиха нови атаки срещу свои цели на иранска територия, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Според информация, разпространена от иранската държавна телевизия, ударите са били насочени срещу радар, комуникационни системи и съоръжения за съхранение на гориво във военновъздушната база в Азрак, Йордания.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) междувременно заяви, че е нанесъл удар по военновъздушна база в Кувейт.

На свой ред Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) каза, че американските въоръжени сили са приключили последната вълна от удари срещу Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп.

В изявление на командването се посочва, че американските сили са атакували ирански командни центрове, бази за противовъздушна отбрана, ракетни и безпилотни системи, както и съоръжения за брегово наблюдение. От СЕНТКОМ добавят, че са били ударени цели в Бандар Абас на брега на Персийския залив, където се намира най-голямото пристанище на Иран, както и ключови обекти на иранските военноморски сили и Революционната гвардия в района на Ормузкия проток.

Иран осъди въздушните атаки на САЩ.

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