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Мощна руска атака с дронове по Киев, Харков и Одеса

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Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на деня, обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ударена е складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Там е възникнал пожар. Огнената стихия е била локализирана. Пожар е възникнал и в друг поразен при ударите склад в друг квартал на града, но той е бил изгасен от пожарникарските екипи.

Според информация на украинските военновъздушни сили към Киев са били насочени още ракети.

В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, е обект на руски атаки с дронове, обяви тамошният кмет Игор Терехов, цитиран от Франс прес.

По думите му са нанесени удара в най-малко три квартала.

В Одеса също е била обявена въздушна тревога и после се е чул взрив.

За да се отбранява, Украйна сключва много сделки напоследък за дронове, а Европейският съюз отпусна нов транш военна помощ за страната в размер на 1 милиард евро. 

Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

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