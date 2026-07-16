Двама загинали и петима ранени в руската атака по Киев

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Двама души са загинали в Киев при среднощната руска атака, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Ударите бяха нанесени няколко часа след визитата в Киев на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и преди визитата на британския премиер Киър Стармър.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че отломки от ракети са паднали върху нежилищни сгради в квартала Дарницки, в източната част на столицата.

В два района на града са се подпалили и поразени при ударите складове.

В ударите са били ранени и петима души.

От юни насам Киев редовно е взиман на прицел от руски удари с балистични ракети, срещу които Киев все още няма достатъчно средства за противодействие.

Миналата седмица в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерение да предостави на Украйна лиценз за производството на ракети за системите „Пейтриът", с които се противодейства на балистичните ракети.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че производството на ракети по този лиценз може да започне до края на настоящата година.