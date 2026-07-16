Ванс: Напълно се издънихме с комуникацията за досиетата „Епстийн“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че администрацията на Тръмп „напълно се е издънила" с представянето на документите по случая Джефри Епстийн, като призна, че Белият дом е допуснал сериозни комуникационни грешки, след като е създал големи очаквания, а впоследствие е заключил, че няма съществено нова информация, пише "Политико".

„Казвам го напълно откровено – напълно се издънихме с комуникацията около документите по случая Епстийн. Наистина го направихме", заяви Ванс в запис на подкаста The Joe Rogan Experience, публикуван в сряда. „Но смятам ли, че причината за това е, че сме се опитвали да прикрием нещо? Не."

Ванс посочи тогавашния главен прокурор Пам Бонди като човека, който носи най-голяма отговорност за създаването на завишени очаквания около документите, като заяви, че тя „е преувеличила какво разполагаме и какво не разполагаме".

Бонди създаде голям интерес преди първото публикуване на документите през февруари 2025 г., като заяви, че материалите „се намират на бюрото ѝ в момента" за преглед и намекна, че предстоят още разкрития. Министерството на правосъдието покани и група консервативни инфлуенсъри в Белия дом, където им раздаде папки с надпис „Досиетата Епстийн: Част 1", преди документите да бъдат публикувани. Последвалото разкриване обаче предизвика критики, тъй като материалите съдържаха малко неизвестна дотогава информация.

Бонди не е отговорила веднага на искането за коментар.

Недоволството се засили няколко месеца по-късно, когато Министерството на правосъдието и ФБР заключиха, че няма доказателства Епстийн да е поддържал т.нар. „списък с клиенти", както и че няма да бъдат публикувани допълнителни документи. Това разгневи много от поддръжниците на Доналд Тръмп, които очакваха нови разкрития. Освен самия Епстийн, единственият човек, свързан с него, срещу когото американските власти повдигнаха обвинения, беше неговата сътрудничка Гислейн Максуел.

„Мисля, че трябваше просто да публикуваме всичко още в самото начало", каза Ванс в отговор на въпрос какво би посъветвал администрацията да направи по различен начин. „Очевидно е нужно известно време, за да се прегледат материалите... да се заличи информацията, свързана с жертви и други подобни, но трябваше да го направим възможно най-бързо."

Ванс заяви още, че Епстийн „очевидно" е имал връзки с „най-високите нива" на американските и израелските разузнавателни служби, като спомена ЦРУ и израелската служба Мосад.

Той не представи доказателства в подкрепа на това твърдение. Американските власти никога публично не са стигали до заключението, че Епстийн е имал връзки с ЦРУ, Мосад или която и да е друга разузнавателна служба.

В продължение на две десетилетия срещу Епстийн бяха повдигнати различни щатски и федерални обвинения, свързани със сексуално насилие и трафик на десетки непълнолетни момичета, някои от които едва на 14 години. След федерално обвинение в Ню Йорк той беше арестуван през юли 2019 г. по обвинения в сексуален трафик, като се обяви за невинен. Делото беше официално прекратено през август 2019 г., след като Епстийн се самоуби в затвора, докато очакваше процеса.

Ванс също така обвини „определени среди" в израелското правителство, че са се опитвали да подкопаят преговорите на администрацията с Иран чрез координирана кампания за влияние.

Вицепрезидентът посочи публикация на списание Time, според която бившият мениджър на предизборната кампания на Тръмп Брад Парскейл е получил милиони долари, за да помогне за ръководенето на подкрепяна от Израел кампания за влияние, целяща да повлияе на американското обществено мнение относно споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Ванс определи това като „изключително добре финансирана кампания, която се опитва да провали преговорите и да осуети сделката".