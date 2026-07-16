САЩ обмислят военни действия в Куба

През последните седмици американски военни стратези са анализирали различни варианти за евентуални действия срещу Куба. Сред разглежданите сценарии е въздушна операция, ръководена от армията, с участието на хиляди военнослужещи от 101-ва въздушно-десантна дивизия – единственото подразделение на САЩ, обучено за подобен тип мисии. Това разкриват няколко американски служители, запознати с обсъжданията пред CBS.

Източниците, пожелали анонимност заради чувствителния характер на темата, подчертават, че тези обсъждания не означават, че президентът Доналд Тръмп или Пентагонът вече са взели решение за военна операция срещу Куба.

Според тях всяка подобна мисия би поставила американските въоръжени сили пред сериозни предизвикателства, тъй като значителна част от военните ресурси и ключови офанзивни способности вече са ангажирани в други региони.

Държавният секретар Марко Рубио междувременно заяви, че Вашингтон продължава да предпочита дипломатически преход към ново кубинско правителство, съставено от технократи, готови да проведат икономически реформи. По думите му този процес остава блокиран, въпреки засиления финансов натиск върху кубинските военни и контролирания от тях конгломерат GAESA.

В изявление от 11 юли Рубио посочи, че режимът и неговите „корумпирани елити" отказват да предприемат реформи и вместо това „увековечават пълния си контрол", придържайки се към „морално фалирала марксистка идеология".

В края на миналия месец американските военни са провели брифинг, посветен на концепцията за евентуални операции, по време на който са били обсъдени ранни варианти за планиране на конкретни мисии. По информация на официални представители подобни разработки са стандартна практика в Министерството на отбраната и бойните командвания и включват анализ на целите на операцията, необходимия брой войски, последователността на действията, логистиката и потенциалните рискове.

Междувременно Пентагонът е прехвърлил самолети, разузнавателни средства и други военни ресурси от различни региони към Близкия изток в подкрепа на операциите срещу Иран. Източници на изданието коментират, че при настоящите обстоятелства е малко вероятно фокусът на американските военни да бъде изместен към Куба, особено след възобновяването на военните действия срещу Иран през миналата седмица.