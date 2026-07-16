Словения: Пълноправното членство на Украйна в ЕС става реалност

Словенският премиер Янез Янша присъства на тържество по случай Деня на държавността на Украйна в Киев. В реч той подчерта, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз вече става реалност, съобщи правителството в официалния си профил в Екс, цитирано от БТА. .

Янша се обърна към събралите се на площад „Св. Михаил" в Киев по случай Деня на държавността на Украйна, като подчерта значението на справедливия мир, който според него изисква и наказание за злото, защото „ненаказаното зло винаги се връща".

Той допълни, че днес подкрепата за Украйна е много по-голяма и че пълноправното членство в Европейския съюз „става реалност".

Той спомена и посещението си в Киев през март 2022 г., малко след началото на руската инвазия в Украйна, когато заедно с тогавашния премиер на Полша Матеуш Моравецки и тогавашния чешки премиер Петер Фиала като първите чуждестранни лидери изразиха подкрепа за Украйна срещу руската агресия.

На площада пред украинския парламент в знак на благодарност за това действие е поставена плоча с техните имена, става ясно от публикацията в Екс.

Преди началото на тържеството Янша и останалите лидери в Киев поднесоха цветя пред стената на паметта на всички украински войници, загинали по време на руската агресия срещу Украйна, а след тържеството в президентския дворец участваха в петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа". Янша се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски.

Сред участниците бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, хърватският премиер Андрей Пленкович, президентът на Румъния Никушор Дан, президентката на Молдова Мая Санду, както и президентите на Албания и Сърбия Байрам Бегай и Александър Вучич. Някои държави, като Северна Македония и Черна гора, са представени в Киев от външните си министри. България също бе представена от външния министър Велислава Петрова-Чамова.